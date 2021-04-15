Как ножом по сердцу: баннерами с фото ветеранов ВОВ завешали руины дома в Балаково

Балаково, 15 апреля. Баннером в честь ветеранов Великой Отечественной войны закрыли разрушающийся дом в Балаково. Общественность выразила недовольство «кощунством» владельцев здания.

«Полуразрушенное здание на улице Коммунистической собственник закрыл забором и дополнительно баннером, на котором изображено поздравление ко дню Победы с изображением ветеранов. Почему он принял решение столь кощунственно использовать изображение ветеранов, остается загадкой. Выяснив личность собственника, сегодня сотрудники администрации разбираются в сложившейся ситуации, баннер в настоящий момент демонтируют. Могу выразить личное отношение к такого рода поступкам. Полагаю, что баннер был приобретен в одном из рекламных агентств. После проведения больших праздников и ​ мероприятий, агентства распродают баннеры, и это известный факт. Жители их покупают и используют в хозяйственно-бытовых целях. Но, использование любых патриотических материалов в подобных целях – неэтично, как минимум. Судя по всему, собственник решил так сэкономить», — написал глава Балаково Роман Ирисов во «ВКонтакте».

Жительница одного из домов на Коммунистической улице Татьяна Беззубова рассказала корреспонденту ФАН, что ее тоже возмутило использование баннера в подобных целях.

«Я живу рядом и эта картина мне была «как ножом по сердцу». Наказывать за такие вещи надо и как можно жестче. Я родилась во время войны, для меня такое поведение — настоящее святотатство», — подчеркнула Татьяна.

Ранее в Балаково прошла битва за «Поле дураков». Власти нашли компромисс с жителями города.