Чулпан Хаматова показала фото с повзрослевшей дочерью

Москва, 15 апреля. Популярная актриса Чулпан Хаматова порадовала поклонников новым нежным снимком. На кадре она находится в компании повзрослевшей дочери.

Снимок, сделанный во время отпуска Хаматовой, набрал более 20 тысяч лайков. Поклонники не смогли сдержать эмоций от трепетного отношения дочери и матери, которые позировали на фото.

Дочь артистки повернулась к матери и нежно поцеловала ее, Хаматова в свою очередь губами тянется к ребенку.

«Вообще-то каждый день новые закаты и волны в океане, а мы в Москве даже не вспоминаем об этом… Спасибо, Мексика! Пора домой», — написала народная артистка на своей странице в Instagram.

В комментариях под записью появилось множество теплых слов: фанаты трепетно отнеслись к семейному снимку.

«Какая нежная фотография»; «Какие девочки красавицы»; «Чудесное фото! Такое вкусное, что хочется раствориться», — пишут радостные подписчики.

Актриса Чулпан Хаматова воспитывает трех детей. У звезды есть дочь Арина от актера Ивана Волкова и дочь Ия от режиссера Александра Шейна. Звезда после развода с первым мужем удочерила еще девочку Асю.