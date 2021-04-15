Власти Словении отменили обязательный карантин после въезда для привитых «Спутником V»

Любляна, 15 апреля. Иностранцам, привитым российским «Спутником V», не нужно проходить десятидневный карантин после въезда на территорию Словении.

Изначально отсутствие необходимости проходить карантин распространялось только на привитых вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Сейчас к ним добавились «Спутник V» и Johnson&Johnson. Прививки при этом должны быть сделаны не позднее чем за 21 день до въезда в страну.

Сейчас всем россиянам, которые ранее находились за рубежом, после прибытия на родину в течение трех дней нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результаты на портал «Госуслуги». Изначально такое требование распространялось только на тех, кто прибывал в РФ воздушным транспортом.