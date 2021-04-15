Почти пять тысяч тонн космической пыли выпадает на Землю ежегодно

Париж, 15 апреля. Дождь из частиц комет и астероидов по объему превосходит упавшие на Землю крупные метеориты, выяснили французские исследователи.

Обнаружить космическую пыль на голубой планете достаточно трудно, так как ее быстро размывают земные осадки в виде дождей и снега. Физик из Национального центра научных исследований Франции Жан Дюпра и его коллеги совершили шесть экспедиций в Антарктиду для изучения осадков. Частицы внеземных объектов хорошо сохранились в регионе. Ученым удалось оценить количество выпавшей на Землю космической пыли.

Специалисты выкопали траншеи из снега, поместили его в бочки по 20 кг и отправили в лабораторию. Остатки тщательно растопили, собрав оставшуюся после этого пыль. Ее отсортировали и удалили загрязнения. Так исследователи обнаружили, что ежегодно на Землю выпадает около 4700 тонн космических частиц диаметром от 30 до 200 микрометров.

Астрофизики продолжают заниматься изучением неба. Их давно интересует вопрос, почему космос остается темным, несмотря на большое количество звезд и планет. Причиной этому оказалось присутствие галактического газа и пыли.