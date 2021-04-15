Sohu: США могут утратить господство в море из-за мощи российского оружия

Пекин, 15 апреля. ВМС США стоит остерегаться передового российского вооружения — подводных лодок и баллистических ракет, уверены военные эксперты из Китая.

Соединенные Штаты находятся на спаде своей мощи, однако ВМС США все еще остается серьезной военной силой. Причина кроется в серьезном финансировании и большом количестве авианосцев. Несмотря на репутацию «неуязвимого», американский флот может проиграть в схватке с ВМФ России. Об этом пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военных обозревателей китайского портала Sohu.

Несмотря на распад СССР, давление Вашингтона на Москву не только не ослабло, но даже усилилось. Запад стремится лишить своего соперника возможности сопротивляться и действовать независимо. Применяется военное и экономическое давление. Однако Россия сделала ставку на создание передового смертоносного вооружения.

«Москве достаточно иметь небольшой арсенал, но он должен состоять из таких видов вооружений, которые могут угрожать американскому флоту или даже самим США», — уверены эксперты.

Для эффективного противодействия США, в РФ были созданы продвинутые атомные подлодки и межконтинентальные баллистические ракеты. В итоге Соединенные Штаты могут утратить господство в море из-за мощи российского ядерного оружия, резюмировали аналитики.

Ранее в МИД РФ заявили, что заход кораблей ВМС США в Черное море является провокацией. Заместитель главы российского дипведомства Сергей Рябков отметил, что Вашингтон подобными маневрами пытается играть на нервах у Москвы.