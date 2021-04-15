Освобождены моряки похищенного в Гвинейском заливе судна, среди которых был россиянин

Абуджа, 15 апреля. На борту корабля Davide B, который захватили в Гвинейском заливе, находились 15 человек. Сейчас они на свободе, их состояние оценивается как стабильное.

Экипаж судна Davide B нидерландской компании De Poli Shipmanagement, который был похищен в Гвинейском заливе, освободили. Среди отпущенных на волю моряков есть и гражданин России. По имеющимся данным, все члены команды сейчас чувствуют себя хорошо. Их осмотрели врачи. В ближайшее время освобожденных планируют репатриировать в свои страны.

Добавим, на судно Davide B напали 11 марта в 210 морских милях к югу от города Котону. В результате случившегося 15 членов экипажа были похищены, шесть других моряков остались на борту судна, сообщал ФАН.