Шведские эксперты изучили «Ледник Судного дня» при помощи беспилотника

Стокгольм, 15 апреля. Выявить таяние «Ледника Судного дня» в Антарктиде удалось ученым из шведского Университета Гетенборга. Специалисты пока не комментируют, как процесс повлияет на климат.

Провести исследование получилось при помощи беспилотной субмарины «Ран». Сведения дали возможность изучить процесс скорости таяния ледника Туэйтса. Уточняется, что общая площадь объекта составляет около 120 тыс. кв. км.

Специалистам удалось выяснить, что под поверхностью «Ледника Судного дня» находятся небольшие каналы, по которым протекает теплая и соленая вода. Она попадает туда из залива Пайн-Айленд. Этот фактор способствует таянию и размытию глыбы в Антарктиде, объяснили швейцарские ученые.

Британские исследователи из Кембриджского университета допустили факт существования жизни в глубинных подледных озерах Антарктиды. Последнее исследование указало на то, что между льдом и материковой частью континента находится около 250 озер.