Россиян предупредили о подорожании кондитерских изделий

Москва, 15 апреля. СМИ выяснили, что в Российской Федерации могут вырасти в цене кондитерские изделия. Об этом журналистам рассказали представители ряда предприятий.

Торговые сети также получили соответствующие предупреждения от некоторых компаний. В их числе оказались кондитерская фабрика «Победа», «Акульчев» и «Эссен Продакшн АГ», пишет РБК.

«Поднять цены на продукцию производителей вынуждает рост цен на сырье», — заявил глава одной из компаний Сергей Акульчев.

В среднем подорожание составит от 10%. Некоторые поставщики повышают свои цены каждую неделю, выяснили журналисты. Однако рост цен на кондитерские изделия будет «ступенчатым», чтобы это не стало шоком для потребителей.

Санкт-Петербург смог увеличить экспорт чая в Китайскую Народную Республику. Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН ранее рассказывала зампредседателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы Ольга Горышина.