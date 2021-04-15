Нефтепродукты разлились по участку Финского залива под Выборгом

Санкт-Петербург, 15 апреля. Сотрудники природоохранных органов устанавливают причины ЧП в Выборгском районе. Сотрудники администрации признали факт разлива нефтепродуктов в водоеме.

Разлив нефтепродуктов был зафиксирован в акватории одной из бухт Финского залива, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Природное ЧП подтвердили члены городской администрации, которые оперативно прибыли к водоему.

Сотрудники МЧС установили боновые заграждения в 13:00, а в 16:00 началось внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций МО «Выборгский район». Его участники разработали план по ликвидации последствий разлива.

Росприроднадзор и природоохранная прокуратура уже уведомлены о происшествии. В скором времени сотрудники ведомств установят возможных виновных, а также выяснят причины инцидента.

Напомним, что в конце марта разлив нефтепродуктов произошел на территории Саратовской области, сообщал ФАН.