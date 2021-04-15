Лукашенко сообщил о планах президента Азербайджана на восстановление Карабаха

Минск, 15 апреля. Руководство Азербайджана планировал восстановить Карабах в случае согласия Армении на мирное урегулирование ситуации. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Соответствующее предложение было озвучено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметил белорусский лидер.

«Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению», — привел Лукашенко слова азербайджанского коллеги.

Президенты Белоруссии и Азербайджана ранее провели переговоры в Баку, в ходе которых обсудили основные направления двусторонних отношений.