Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи откроет летний сезон 1 мая

Краснодар, 15 апреля. Зимний сезон на горнолыжном курорте «Роза Хутор» завершится 18 апреля, после чего начнется подготовка к летнему.

Спустя две недели после завершения горнолыжного сезона на курорте Краснодарского края начнется летний туристический сезон. Специально к его открытию руководство «Роза Хутора» откроет два новых маршрута, сообщила руководитель его пресс-службы Татьяна Онготоева.

«С 1 мая на курорте официально стартует летний сезон. Гостям будет предложена разнообразная программа полноценного летнего отдыха, включающая самый широкий набор активностей для взрослых и детей», — цитирует ее слова ТАСС.

В этом году для туристов будут доступны 11 пеших троп общей длинной более 80 км. Также руководство курорта совместно с сочинским нацпарком подготовило два новых маршрута.

В конце марта в Сочи открыли самый большой в России сноупарк. Он занимает площадь в 100 тысяч кв. м и находится на трех высотах — 1300, 1600 и 1800 метров.

Не так давно на курорте «Роза Хутор» завершился фестиваль Quiksilver New Star Camp. Последней его частью были соревнования по скоростным спускам. На данном этапе задача соревнующихся была в том, чтобы пройти извилистую трассу максимально быстро, сообщает «Ридус».