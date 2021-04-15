Силовики задержали начальника УГИБДД Тюменской области по делу о коррупции

Тюмень, 15 апреля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя местного УГИБДД. В настоящее время высокопоставленный страж порядка задержан.

По данным источника, начальник регионального управления проходит подозреваемым по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Оперативники и следователи проводят обыски в его доме и на рабочем месте, сообщало URA.RU.

В Краснодаре бывший сотрудник администрации ответит в суде за получение взятки. Злоумышленник потребовал с представителя подрядной организации полмиллиона рублей, сообщал ФАН.