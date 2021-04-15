Американский сатирик пошутил, что Байден хочет «забрать» у Путина ключи от Белого дома

Вашингтон, 15 апреля. Сатирик Энди Боровиц в шутливой форме предположил, что президент США Джо Байден в разговоре с коллегой из России Владимиром Путиным просил «вернуть ключи» от Белого дома.

Недавно состоялись телефонные переговоры между президентами России и Соединенных Штатов. Байден предложил Владимиру Путину провести личную встречу.

Многие политические эксперты начали гадать, о чем еще могла идти речь во время президентских переговоров. Американский сатирик Энди Боровиц предположил, что лидер США звонил главе российского государства, чтобы вернуть себе ключи от Овального кабинета.

«Послушай, приятель, если ты хочешь, чтобы встреча на высшем уровне состоялась, тебе придется вернуть ключи. Таковы правила игры», — пошутил эксперт.

Ответ российского лидера, по мнению сатирика, якобы был «холодным», однако Байден продолжил настаивать на своем. Энди Боровиц, цитируя возможные слова американского президента, сказал, что Владимир Путин «неплохо провел время», пишет iReactor.

Как стало известно ранее, американская сторона предложила Кремлю провести переговоры на уровне глав государств в ближайшие недели. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Соединенные Штаты намерены установить стабильные отношения с Россией.