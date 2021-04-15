Сергей Жигунов передал права на двух персонажей фильма «Гардемарины, вперед!»

Москва, 15 апреля. Конфликт между создателем знаменитых «Гардемаринов» Светланой Дружининой и актером Сергеем Жигуновым, который сыграл в картине Александра Белова, все никак не утихнет.

Жигунова сильно задело заявление Дружининой, что сыгранный им персонаж Александр Белов, был создан именно ею. По словам режиссера, благодаря ее кропотливой работе образ получился таким романтичным, что и прославило артиста. Жигунов после таких слов потребовал вычеркнуть свое имя из титров.

«Пусть разбирается сам. Если бы не эта картина, судьбы многих артистов, сыгравших в ней, сложились бы иначе», — заявил супруг Светланы Дружининой в «Судьбе человека».

В своем Instagram-аккаунте Жигунов обратился к Дружининой. Он сообщил, что безвозмездно передает ей права на некоторых героев и намекнул на ее непрофессионализм. Сейчас режиссер собирается снимать четвертую и пятую части приключенческой саги, однако в картинах персонажа Жигунова не будет.

«Дорогая Светлана Сергеевна, не мое дело учить такого известного кинематографиста, как Вы, но права на персонажей надо приобретать до съемок, а не после. А то как же вы без героев Боярского и Харатьяна? <...> В общем, безвозмездно передал вам через наследников Нины Матвеевны Соротокиной права на Корсака и Де Брильи. Желаю вашей картине огромного коммерческого успеха», — поиронизировал артист.

В четвертой части «Гардемаринов» появятся Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Анна Семенович и Кристина Орбакайте. Владимир Шевельков, исполнивший гардемарина Никиту Оленева, а также Татьяна Лютаева, снявшаяся в роли Анастасии Ягужинской, отказались от участия в съемках.

В конце марта Сергей Жигунов вновь женился. Супругой звезды сериала «Моя прекрасная няня» стала журналистка Виктория Ворожбит, которую многие называют копией Анастасии Заворотнюк.