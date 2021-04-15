Почти 14 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота ВМФ РФ вакцинировались от коронавируса

Москва, 15 апреля. Мероприятия по вакцинации военнослужащих от коронавирусной инфекции продолжаются на Тихоокеанском флоте ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В настоящее время активная фаза прививочной кампании проходит в Петропавловске-Камчатском. Вакцинацию проходят военнослужащие, которые несут службу в воинских частях, дислоцированных на островах Матуа, Врангеля и Шмидта.

«Чтобы исключить транспортировку вакцины на большие расстояния, перед плановой сменой личного состава на отдаленных точках, тихоокеанцы получают прививку комбинированной векторной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») еще в Петропавловске-Камчатском», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту на Тихоокеанском флоте от коронавируса привито почти 14 тысяч военнослужащих.

Ранее специалисты центра Гамалеи заявили о готовности помочь убрать побочные эффекты других вакцин, поделившись своей технологией очистки препарата. По их словам, качество и безопасность вакцины «Спутник V» обеспечиваются тем, что при производстве используется технология очистки, состоящая из четырех этапов, передает Infox.