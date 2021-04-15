Вдовец Легкоступовой рассказал о многомиллионных долгах певицы

Москва, 15 апреля. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов хочет погасить многомиллионные долги покойной жены. Не исключено, что ему придется ради этого продавать имущество.

Мужчина сейчас живет в квартире певицы, но сейчас активно ходят слухи, что в скором времени недвижимость будет продана. Фирсов не исключил, что из-за долгов певицы придется выставить жилье на продажу.

По его словам, у Легкоступовой был долг около 4 миллионов рублей. Ликвидировать задолженность не получится, если продать только машину. Придется, скорее всего, распрощаться и с квартирой.

Певица, пояснил Фирсов, брала кредиты. У знаменитости практически все было куплено на деньги, взятые у банка.

«Она вся закредитована была. Машина у нее – в кредит, квартира тоже. Валя брала деньги на обучение сына. Матвей же какое-то время учился в институте. У него были и микрозаймы. Сейчас в почтовый ящик приходят бумаги, что нужно оплатить задолженность. Но, надеюсь, ко мне это отношения не имеет», — сказал вдовец Легкоступовой в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Артистка умерла в середине августа прошлого года. Перед смертью певица попала в больницу с тяжелой травмой головы, спасти звезду сцены не получилось.