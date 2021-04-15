В Курске прошел Космический диктант, ФАН узнал подробности

Курск, 15 апреля. В городах по всей России успешно прошел Космический диктант. Он был проведен в 2021 году впервые. Многие жители Курска активно приняли в участие мероприятии. Подробнее об этом в беседе с ФАН рассказала председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко.

По ее словам, диктант состоит из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биография легенд отечественной космонавтики, жизнь и работа на орбите, исследование планет и многое другое.

«Сложность вопросов рассчитана на участников от 12 лет. Для ответа на каждый вопрос дается одна минута. Вопросы диктанта зачитывают известные космонавты и деятели культуры», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Она отметила, что цель диктанта состоит в популяризации космонавтики и привлечении внимания молодого поколения к профессиям космической отрасли.

Наталья Пархоменко добавила, что основными задачами диктанта стали:

— расширение круга знаний учащихся о развитии космической космонавтики;

— знакомство с ключевыми личностями — учеными, инженерами, конструкторами и летчиками-космонавтами;

— рассказы о первом планируемом полете в космос, жизни и деятельности первого космонавта Ю. А. Гагарина;

— демонстрация роли отечественной космонавтики в мире и перспективы ее развития;

— воспитание чувства патриотизма, гордости за нашу Родину — великую космическую державу.

В диктанте может принять участие любой желающий.

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