Пироман за ночь поджег два дома в поселке Кузино Вологодской области

Вологда, 15 апреля. В поселке Кузино ночью произошли сразу два пожара. Местные жители считают, что в их населенном пункте орудует серийный поджигатель.

По данным источника ФАН, возгорание произошло в многоквартирном доме на улице Судоводителей. Охваченными огнем также оказались расположенные рядом хозяйственные постройки. С возгоранием удалось быстро справиться.

Второй пожар произошел на Лермонтова — горели сараи и подъезд. В результате происшествий никто не пострадал.

Местные жители уверены, что в поселке уже не первый год орудует поджигатель. В экстренных службах обратили внимание, что выявлено несколько очагов возгорания. Этот факт может подтверждать версию о поджоге.

Сельчане рассказали, что в апреле прошлого года за ночь произошли шесть пожаров. В огне были дома, сараи и даже детсад. Граждане отметили, что во время ледохода на реке их населенный пункт становится временно отрезанным от Великого Устюга. В этот период и активизируется маньяк-поджигатель.