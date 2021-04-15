Космическая миссия Абу-Даби: как ОАЭ планируют отправить людей на Луну и Марс

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о начале подготовки к космической миссии на Луну. Японская компания iSpace доставит арабский луноход Rashid на поверхность космического спутника Земли в 2022 году. О договоренности с японцами сообщили представители Космического центра Мухаммада бин Рашида (MBRSC).

MBRSC signs a new agreement regarding the Emirates Lunar Mission, the first Arab mission to the Moon.#EmiratesLunarMission@tdrauae @ispace_inc pic.twitter.com/h626Q3Y4L9 — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 14, 2021

По условиям сделки, японская сторона погрузит произведенный в Дубае луноход в посадочный модуль Hakuto-Reboot. Его разместят в грузовом отсеке космической ракеты SpaceX Falcon 9, которая стартует с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

«Мы планируем доставить луноход на Луну к четвертому кварталу 2022 года», — заявил представитель арабской космической программы, директор программы Mars 2117 Аднан аль-Раис.

В задачи японской компании также входит обеспечение связи на всех этапах реализации проекта.

Неизведанная Луна

Точное место посадки лунного модуля ОАЭ пока еще определяется. Аппарат Rashid планируется направить в неизведанный район спутника Земли для решения целого ряда научных задач. В их число входит изучение свойств грунта, горных пород, движения пыли и состояния плазмы на поверхности Луны.

«Мы собираемся изучить поверхность почвы и тепловые свойства лунной поверхности. Существует явление, которое создается на поверхности Луны из-за непрерывной бомбардировки солнечным ветром и космическими лучами. Это называется фотоэлектронной оболочкой, которая впервые будет изучена луноходом Rashid», — сказал руководитель проекта лунной миссии ОАЭ Хамад аль-Марзуки.

Работа аппарата планируется в течение одного полного лунного дня, который равняется 29,5 суткам на Земле. Rashid передаст более 1000 снимков лунной поверхности и других данных, которые будут получены при помощи специальной исследовательской аппаратуры.

Аппарат ОАЭ

Инженеры оборудуют луноход двумя камерами высокого разрешения, микроскопом и тепловизором. Кроме того, на нем планируется установить зонды Ленгмюра, которые будут анализировать поверхностный заряд Луны, а также электрические поля.

Работать аппарату придется в суровых условиях Луны, на которой температура может достигать минус 200 градусов Цельсия.

Для реализации поставленных задач арабские инженеры разработали четырехколесную полноприводную машину, которая может двигаться с максимальной скоростью 0,36 км/час и преодолевать уклоны поверхности в 20 градусов.

В настоящий момент идут работы по созданию прототипа, напоминающего летный образец. Летом 2021 года пройдут тестовые испытания, в ходе которых будет смоделирована посадка на Луну. Если результат удовлетворит команду, начнется финальная разработка Rashid.

Посадка на Луну

До сих пор подобные космические программы были реализованы только тремя странами: Россией, Соединенными Штатами и Китаем. В 2019 году Индия отправила модуль Vikram с луноходом Pragyan на поверхность спутника Земли, однако тот совершил жесткую посадку и разбился.

Если арабский проект удастся реализовать, ОАЭ и Япония станут четвертыми, кто справился с лунной миссией. Для обоих участников это будет первый опыт отправки аппарата на Луну.

Вероятность успеха

Лунная программа для Объединенных Арабских Эмиратов станет очередным этапом освоения космоса, к которому королевство приступило еще в 2006 году. Тогда был открыт Космический центр Мухаммеда бин Рашида.

Первым успешным проектом стал запуск спутника DubaiSat-1, который был выведен на околоземную орбиту с космодрома Байконур в конце июля 2009 года, куда его доставила российско-украинская ракета «Днепр».

Спутник до сих пор вращается вокруг земли, он используется для наблюдения за качеством воды в Персидском заливе, прогнозов появления тумана, песчаных бурь и прочих погодных явлений.

Еще один прорыв произошел в 2019 году, тогда ОАЭ отправили в космос своего первого в истории астронавта Хаззаа аль-Мансури. Он вошел в состав международной миссии наряду с россиянином Олегом Скрипочкой, а также американкой Джессикой Меир.

Освоение Марса

Но самым амбициозным проектом для Объединенных Арабских Эмиратов стала марсианская миссия, на которую Абу-Даби выделили около 200 млн долларов. Проект был анонсирован в 2014 году.

Эмират заключил ряд соглашений с профильными американскими университетами. В команду вошли 200 американских и 150 арабских специалистов.

Первым успехом марсианской программы стал запуск космического зонда «Аль-Амаль» («Надежда») с территории Японии при помощи ракеты-носителя H-IIA 29 июля 2020 года. Спустя несколько месяцев, 9 февраля 2021 года, аппарат достиг Красной планеты и вышел на ее орбиту.

«Это самая дальняя точка во Вселенной, которую арабы смогли достичь за всю свою историю», — заявил вице-президент ОАЭ Мухаммад бин Рашид Аль Мактум.

В будущем Абу-Даби планирует на Марсе открыть поселение.

Луна — промежуточный этап

Аналогичные марсианским поселения Объединенные Арабские Эмираты планируют построить на Луне, поэтому лунная миссия станет промежуточным звеном и ключом к программе освоения Красной планеты.

«Луна — это наши ворота на Марс. Это наше долгосрочное видение строительства поселения на поверхности другой планеты», — объясняет Аднан аль-Раис.

На территории лунного поселения, в конечном итоге, планируется разместить 1000 человек.

Впрочем, пока это еще лишь амбициозные планы. В настоящий момент команда инженеров и ученых еще только работает над созданием прототипа, которому предстоит пройти испытания.