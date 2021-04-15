«Гонитель» Пугачевой обещает рассказать интересные подробности о Примадонне

Примадонна Алла Борисовна Пугачева отмечает день рождения. Дата некруглая, но убедительная: самой известной и без преувеличения великой звезде советской и российской эстраде исполняется 72 года. Цифры солидные, но Алла Борисовна как будто не замечает своего возраста. Она, правда, в последнее время публично не выступает (дает ли она небольшие концерты для своих, мы не знаем), но ее имя достаточно часто фигурирует в светской хронике, давая пищу сплетням и иногда на ровном месте провоцируя скандалы, о которых ФАН ранее рассказывал.

Сегодня Алла Борисовна в первую очередь примерная мать и жена. Вместе с Максимом Галкиным певица воспитывает двух общих детей — восьмилетних близнецов Лизу и Гарри, которые уже перешли во второй класс самой известной московской гимназии, а также активно и вполне успешно занимаются музыкой.

ФАН поздравляет известную певицу и в течение всего дня будет публиковать о ней материалы. Ждите новостей от бывших мужей Примадонны, от музыкальных критиков и от других, как говорится, заинтересованных лиц.

О феномене Пугачевой в российском эстрадном искусстве, да и просто в жизни страны, в авторской колонке расскажет один из самых известных музыкальных продюсеров Иосиф Пригожин.

«Звездный» блогер Вадим Манукян, которого в свое время записали в главные гонители Пугачевой (несколько лет назад он создал петицию с требованием изменить формат новогодних огоньков, тогда досталось и Алле Борисовне), давно помирился с Примадонной и подготовил поздравительную авторскую колонку к ее дню рождения с новыми деталями той истории. В качестве «затравки» Манукян дал небольшой комментарий ФАН.

«Прежде всего хочу поздравить Аллу Борисовну с днем рождения. Желаю ей здоровья и долгих лет. И это не дежурные слова, это от души. У нее прекрасные детки, очень хотелось бы, чтобы она с ними провела как можно больше времени. Сегодня о событиях четырехлетней давности, когда меня СМИ, по сути, назначили «чистильщиком» шоу-бизнеса, я вспоминаю с улыбкой. Люди, которые меня знают лично, прекрасно понимают, что в моем сердце нет злобы и зависти. Поэтому тогда, в январе 2017 года, увидев, к чему привела бурная медийная история, я посчитал, что единственно правильным будет написать Пугачевой письмо с пояснениями происшедшего, в котором подробно описал все события. Рад, что Алла Борисовна тогда приняла мои объяснения и опубликовала их у себя в Instagram. Да, Пугачева в итоге решила покинуть телеэкраны и, по сути, ушла из шоу-бизнеса, но это уже совсем другая история, о которой я расскажу в своей колонке», — пообещал Вадим Манукян.

Итак, сегодня ФАН посвящает день Алле Пугачевой. Следите за нашими публикациями.