В Пакистане прошли столкновения между полицией и протестующими исламистами

Германия будет наращивать инвестиции в Пакистан; Имран Хан намерен сэкономить около 500 млн долларов на упрощении импортно-экспортных процедур; полиция разогнала протестующих в Лахоре слезоточивым газом; Исламабад поддерживает присутствие миротворческой миссии ООН в Кашмире; самолет с вице-спикером Пакистана развернулся на полпути в Кабул из-за информации о взрывчатке в аэропорту — об этих и других событиях последней недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Министр иностранных дел Пакистана Махмуд Куреши прибыл в Германию

Махмуд Куреши прилетел в Берлин для проведения переговоров с руководством Германии об усилении сотрудничества в области экономической дипломатии и обмена технологиями. Это первый за последние девять лет визит министра иностранных дел Пакистана в эту страну.

В своем выступлении по прибытии в немецкую столицу Куреши подчеркнул, что Пакистан хочет расширить парламентские отношения с Германией и сделать более активными существующие аспекты дружбы между двумя странами.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал визит Куреши «хорошей возможностью» для запуска новых немецких инициатив и проектов в Пакистане.

Маас выразил удовлетворение интересом 35 немецких компаний, готовых инвестировать в Пакистан. Он подчеркнул, что эта обнадеживающая тенденция поможет «раскрыть огромный потенциал» взаимного сотрудничества.

Визит министра иностранных дел Махмуда Куреши предваряет поездку в Германию премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Берлин является крупнейшим торговым партнером Исламабада в Европейском Союзе, а Пакистану в условиях спада экономики из-за пандемии COVID-19 как никогда нужны взаимовыгодные экономические отношения.

К тому же отношения Исламабада и другого европейского центра силы, Парижа, безнадежно испорчены проблемой кощунственных изображений пророка Мухаммеда во французских СМИ.

Китай и Пакистан готовы поддерживать миротворческие миссии ОНН

На третьем раунде китайско-пакистанских консультаций по делам ООН, Исламабад и Пакистан договорились твердо защищать многосторонность и поддерживать центральную роль организации в международных делах.

Pakistan and China have agreed to strengthen their cooperation at the United Nations (UN) and other multilateral platforms.



For More Details: https://t.co/nbDiMmN2sn#ARYNews pic.twitter.com/adeuRmk2c1 — ARY News (@ARYNEWSOFFICIAL) April 9, 2021

Стороны обоюдно согласились работать над политическими решениями региональных и международных проблем. Пакистан и Китай будут поддерживать миротворческие операции ООН в стремлении внести больший вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности.

Пакистан продолжает настаивать на присутствии миротворческой миссии ООН в Кашмире, несмотря на то, что Индия неоднократно призывала закрыть миссию как «устаревшую».

Исламабад периодически обвиняет Нью-Дели в агрессии в отношении миротворцев со стороны индийских вооруженных сил и активно использует эту карту для продвижения своих интересов в регионе.

Китай предлагает поддержку пакистанскому деловому сообществу

Посол Китайской Народной Республики в Пакистане Нонг Жун вместе с Генеральным консулом Китая в Карачи Ли Биджаном и его командой посетил Федерацию Пакистанских Торгово-промышленных палат (ФПТПП) и провел встречу с должностными лицами ведомства.

Chinese Ambassador to Pakistan, Nong Rong has extended full support to the business community of Pakistan, particularly to the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry (FPCCI).https://t.co/NzHoAtXqGw@razak_dawood pic.twitter.com/l4Icbvnj3M — Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) (@tdap_official) April 13, 2021

В ходе встречи обсуждались различные вопросы, касающиеся финансовых отношений между Пакистаном и Китаем. В частности они коснулись Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) и соглашения о свободной торговле между государствами.

Во время переговоров бывший президент ФПТПП Миан Анджум Нисар обратился к китайскому посланнику с просьбой оказать поддержку пакистанскому деловому сообществу в передаче технических знаний в области сельского хозяйства.

Председатель Пакистано-Китайского делового совета шейх Джавад Ильяс указал на значительный дисбаланс в двусторонней торговле в пользу Китая.

Он призвал посольство координировать свои действия с ФПКПП в проектах переноса китайских промышленных предприятий в Пакистан, особенно в новые экономические зоны, которые были выделены для китайских инвестиций в рамках второго этапа Китайско-Пакистанского Экономического Коридора.

Джавад Ильяс подчеркнул необходимость создания Совместного Комитета по разрешению споров между Пакистаном и Китаем для ускоренного устранения проблем, которые могут возникнуть в ходе двусторонней торговли.

Он также высоко оценил решительную поддержку, оказанную Генеральным консулом Китая в Карачи деловым кругам пакистанских провинций Синд и Белуджистан.

Пекин уже давно является главным инвестором в Пакистан. Деловое сотрудничество между различными отраслями экономики обеих стран, в том числе и передача технологий — регулярное явление.

Страны активно работают для все большего наращивания взаимного бизнес-взаимодействия, и визит посла КНР в Федерацию Пакистанских Торгово-промышленных палат — еще одно тому подтверждение.

Визит спикера парламента Пакистана в Кабул отменен после обнаружения взрывчатки

Самолет, перевозивший спикера парламента Пакистана Асада Кайсара и делегацию законодателей в Кабул, развернулся в воздухе. Это произошло после того как рядом со зданием аэропорта были обнаружены взрывчатые вещества, по-видимому, многолетней давности. Пока что неизвестно, кому принадлежала взрывчатка.

После этого Кабульский аэропорт был закрыт на несколько часов, а все рейсы в афганскую столицу и из него задержаны.

Согласно заявлению секретаря нижней палаты парламента Афганистана Абдула Кадира Зазаи, запланированный трехдневный визит был лишь отложен и все равно состоится в ближайшем будущем.

Отношения между Кабулом и Исламабадом в последние годы были напряженными, и многие афганцы до сих пор относятся к своему соседу с глубоким недоверием.

Пакистан часто обвиняют в возрождении «Талибана»1 (запрещен в РФ) в Афганистане и в предоставлении повстанцам безопасного убежища на пакистанской территории, откуда они могли осуществлять трансграничные нападения на Афганистан.

Исламабад, обладающий значительным влиянием на талибов, отрицает, что предоставляет боевикам убежище.

Протесты в нескольких городах после ареста лидера экстремистской группировки Саада Ризви

Антифранцузские настроения кипят в Пакистане уже несколько месяцев — с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон поддержал право СМИ своей страны печатать карикатуры с изображением пророка Мухаммеда.

На прошлой неделе пакистанская полиция применила слезоточивый газ и водометы против тысяч сторонников исламистской партии «Техрик-и-Лабиак Пакистан» после ареста ее лидера Саада Ризви.

Police officers arrive to confront angry supporters of Tehreek-e-Labiak Pakistan, a radical Islamist political party, who set fires during protests following the arrest of their party leader Saad Rizvi, in Karachi, Pakistan, April 13, 2021. (Photo by Fareed Khan/AP Photo) pic.twitter.com/U10HIB2zEm — SIBOMANA Jean Bosco (@sibomanaxyz987) April 14, 2021

Саад Ризви был задержан в Лахоре в качестве «превентивной меры». До ареста он угрожал правительству протестами, если оно не вышлет из страны посла Франции из-за напечатанных во французском журнале «кощунственных» изображений пророка Мухаммеда.

После ареста Ризви сторонники ТЛП перекрыли важные автотрассы в нескольких крупных городах страны, включая Карачи, Лахор-Мултан и Исламабад.

Сторонники Ризви и ранее проводили митинги, чтобы оказать давление на правительство. В прошлый раз их недовольство было вызвано возможной отменой спорных законов Пакистана о богохульстве.

Столкновения еще раз напомнили о том, что правительство в Исламабаде не может позволить себе не считаться с мнением радикальных группировок и вынуждено координировать свою политику с учетом их настроений.

Пакистан облегчает работу импортеров и экспортеров

Правительство Пакистана приняло «Закон о системе единого окна», который значительно облегчит и ускорит прохождение бюрократических процедур для компаний, занимающихся импортом и экспортом.

На личной странице в соцсети Twitter премьер-министр Имран Хан отметил, что «система единого окна» принесет ежегодную экономию в размере 500 млн долларов и сократит время оформления грузов с нескольких дней до нескольких часов за счет интеграции 75 регулирующих ведомств, включая таможню, банки, портовые власти, судоходные компании и брокеров.

Another landmark reform by PTI govt - the Pakistan Single Window (PSW) Act 2021. It paves the way for ease in imports & exports. PSW will bring $500 mn annual savings & reduce cargo clearance time from days to hrs by integrating 75 regulatory depts: — Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 12, 2021

Имран Хан добавил, что управлять «системой единого окна» будет независимая структура. Эта реформа, по его мнению, сыграет ключевую роль в раскрытии потенциала Пакистана как центра международного транзита и торговли.

Исламабад взял на себя обязательства по внедрению «системы единого окна» в рамках соблюдения Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации. Ее внедрение поможет активизировать работу порта Гвадар и связанной с ним инфраструктуры Китайско-пакистанского экономического коридора.

Единственное, что мешает Пакистану получать полноценные дивиденды от своего удачного геополитического расположения и растущей инфраструктуры КПЭК — это конфликт на индийской границе. Смогут ли деловые соображения пересилить политические резоны и заставить Исламабад не только начать, но и позитивно закончить экономический диалог с Индией? Пока что к этому нет явных предпосылок.

1 Организация запрещена на территории РФ.