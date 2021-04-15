Игорь Николаев трогательно поздравил Аллу Пугачеву с днем рождения

Москва, 15 апреля. Популярный певец Игорь Николаев с утра трогательно поздравил свою коллегу Аллу Пугачеву с днем рождения. Артистке исполнилось 72 года.

Музыкант разместил на своей странице в соцсети Instagram совместный снимок. На кадре артисты стоят на сцене и, видимо, поют дуэтом.

Примадонна не изменяет себе в стиле: она в черной мантии и брюках, которые подчеркивают стройность ее ног. В руках звезда держит блестящий шар. На Николаеве черный «лук» разбавлен золотым пиджаком.

«С днем рождения, наша любимая и родная Алла Борисовна! Здоровья, счастья, любви, жажды творчества!» — нежно обратился к певице музыкант в ее день рождения.

Алла Пугачева сразу же ответила коллеге, оставив в комментариях эмодзи в виде трех сердец. Присоединились к поздравлениям и поклонники звезды советской и российской сцены. Под публикацией появились десятки восторженных слов в адрес певицы.

Знаменитость принимает в четверг поздравления с днем рождения от поклонников и коллег по цеху. В преддверии дня рождения певицы звукорежиссер Анатолий Лопатин представил несколько записей голоса Примадонны без музыкального сопровождения и обработок.