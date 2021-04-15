Первый президент Украины объяснил слова о готовности стрелять по людям с флагами РФ

Киев, 15 апреля. Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал свои слова о готовности стрелять по людям с флагами РФ. Об этом он заявил в эфире местного телеканала.

Как сообщалось, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу ранее признался, что имеет дома боевое оружие. Кроме того, Кравчук намерен его применить в случае нападения на него «парашютистов, которые начнут спрыгивать возле его дома с российскими флагами».

Экс-президент страны заявил, что не жалеет о высказывании. По его словам, подобной позиции придерживаются другие украинцы.

«Думаю, может быть, (так сказали. — Прим. ред.) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины — он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин», — сказал политик.

Стоит отметить, что Леонид Кравчук не первый раз негативно высказывается в адрес РФ. Ранее он заявил, что Украина якобы является «врагом» Москвы.