Фэнтези-фильм «В стране фей» выходит в российский прокат

Москва, 15 апреля. Фэнтези-картина «В стране фей» дошла до России: фильм можно будет посмотреть в кино с 15 апреля.

По сюжету, девочка, которая вовсе не верит в чудеса, случайно находит сундук с таинственной книгой. Она попадает в волшебный мир, где ее ждут приключения и препятствия, которые необходимо преодолеть.

Главные роли в киноленте исполнили Харриет Слэйтер, Челси Эдж, Типпер Сайферт-Кливлэнд и другие звезды. Как отметили критики, актерская игра выглядит весьма достойно, порадовать зрителей может и операторская работа. Фильм доступен в кинотеатрах с 15 апреля.

В четверг выходит в прокат второй фильм Данилы Козловского как режиссера. Премьера, на которую пришли звезды российского шоу-бизнеса, уже прошла в Москве и была тепло встречена зрителями.