Соединенные Штаты намерены бороться с коррупцией на Украине

Вашингтон, 15 апреля. Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) намерено запустить программу по борьбе с коррупцией на Украине. Об этом говорится в сообщении федерального органа.

Представители USAID опубликовали запрос на получение информации от сторон, которые хотели бы принять участие в инициативе. По их словам, ориентировочная цель проекта заключается в расширении возможностей государства по осуществлению антикоррупционных реформ на Украине.

Американцы также задали несколько вопросов потенциальным подрядчиком. В частности, они поинтересовались, какие украинские институты могли бы обеспечить результативность борьбы с коррупцией.

Председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили ранее заявил о коррупции в руководстве министерства финансов стран.