Евро и доллар растут по отношению к рублю в начале торгов

Москва, 15 апреля. Курсы американской и европейской валют повышаются по отношению к рублю, как стало известно из информации Московской биржи.

По данным торговой площадки, курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 07:07 по московскому времени увеличивался на 17 копеек. Американская валюта дорожала до 76,04 рубля, передает агентство «Прайм».

Курс европейской валюты также рос утром в четверг. Евро прибавило в цене 7 копеек, достигнув отметки в 91,01 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее оценил перспективы доллара на 2021 год. Не исключено, что курс снизится до отметки в 70 рублей, уверен аналитик.