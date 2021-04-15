Таманская и Кантемировская дивизии приняли участие в проверке войск ЗВО

Москва, 15 апреля. Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в масштабной проверке боеготовности, сообщила пресс-служба ЗВО.

В маневрах были задействованы Таманская и Кантемировская дивизии. Согласно легенде учений, солдаты отражали массированное наступление условного противника. О начале атаки возвестили залпы 152-мм артиллерийских орудий, гаубиц и самоходных установок. После этого в учебный бой вступили танки, которые вели огонь на ходу и расчищали проходы для пехоты.

На соседнем полигоне параллельно проходила огневая подготовка из стрелкового вооружения. Всего в маневрах было задействовано более 15 тысяч человек и 3000 единиц различной техники. Проверка шла под наблюдением командующего ЗВО Александра Журавлева.

В Нижегородской области ранее прошли батальонные учения танковых подразделений ЗВО.