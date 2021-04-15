Начальник Генштаба ВС России Герасимов провел переговоры с коллегой из Армении

Москва, 15 апреля. Российская и армянская стороны провели переговоры. Представители двух стран обсудили взаимодействие на двусторонней основе и в рамках международных структур.

Российскую сторону представлял начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал армии Валерий Герасимов. Он обсудил важные вопросы со своим коллегой — начальником генерального штаба Республики Армения Артаком Давтяном.

В начале переговоров Герасимов поприветствовал Давтяна и сказал, что Армения является ключевым союзником России в Закавказье. Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что функционирование 102-й российской базы на территории Армении является одним из главных показателей высокого уровня двусторонних отношений. Кроме этого, Герасимов отметил, что страны укрепляют взаимодействие в рамках международных структур, прежде всего в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

«Представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России, и всегда делегации представлены на высоком уровне», — сказал российский генерал.

Недавно глава Генштаба ВС РФ Герасимов призвал страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) усилить военное сотрудничество.