Полицейский погиб в аварии с грузовиком возле Балхаша

Нур-Султан, 15 апреля. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства смертельной аварии недалеко от казахстанского города Балхаш. Жертвой ДТП стал страж порядка.

Согласно первоначальным данным, трагедия произошла на трассе Екатеринбург — Караганда. Водитель грузовика Volvo протаранил служебный автомобиль KIA Rio.

Тяжелые травмы получил сидевший на пассажирском сиденье инспектор батальона патрульной полиции, он скончался на месте. Водитель служебного авто был госпитализирован. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело, назначено проведение экспертиз.

В Рязанской области произошла авария с участием грузового автомобиля. С места столкновения увезли тела троих погибших, сообщал ФАН.