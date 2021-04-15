До пяти возросло количество детей, погибших при пожаре на Урале

Екатеринбург, 15 апреля. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели пятерых детей в частном доме в Свердловской области.

Трагедия случилась накануне в частном доме в селе Бызово Горноуральского округа. В результате пожара пострадали двое взрослых и двое детей, их доставили в нижнетагильские медучреждения. Позже при разборе завалов сгоревшего дома спасатели обнаружили тела еще четырех детей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

СК организовал проверку на месте происшествия. Ведется допрос свидетелей. Точную причину смерти детей и все обстоятельства пожара установят судмедэксперты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что пострадавшая в пожаре семья была многодетной, всего в ней семь детей от восьми лет до новорожденного возраста. Выжили только двое, мальчика и девочку с ожогами тела доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила вместе с матерью. Ранее семья состояла на учете в полиции и была снята накануне, сообщили в МВД.

Пожар в частном жилом доме на Урале мог произойти из-за ветхой электропроводки, сообщал ФАН.