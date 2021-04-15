Скабеева пошутила об отказе кораблей ВМС США входить в Черное море

Москва, 15 апреля. Эсминцы ВМС США боятся заходить в акваторию Черного моря из-за учений российского флота, сообщила телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Скабеева разместила коллаж из заголовков СМИ в следующем порядке сверху-вниз: «США отправили в Черное море два эсминца», «МИД РФ посоветовал США держать военные корабли подальше от Крыма», «Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море на учения», «США отменили отправку военных кораблей в Черное море, сообщил источник».

Таким образом, телеведущая Ольга Скабеева высмеяла изменчивость решений Пентагона. Поводом для шуток послужило недавнее заявление Вашингтона о том, что корабли ВМС США намерены пройти через Босфор, и последующие опровержения их слов со стороны турецкого дипведомства.

Ранее телеведущая Ольга Скабеева высмеяла постановочную поездку президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс. По ее словам, в сюжете американского журналиста есть несколько нестыковок, которые сразу же бросаются в глаза.