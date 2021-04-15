Медведь подошел к воротам школы на Сахалине

Южно-Сахалинск, 15 апреля. Визит бурого медведя к школе в селе Шебунино Невельского района попал на камеру. Хищник дважды пытался пронюхать, что находится за воротами.

По кадрам видно, что небольшой медведь в дневное время подошел к воротам учебного заведения, немного осмотрелся, а потом резко убежал. Учеников в этот момент на территории не было. Пользователи высказали мнение, что косолапого напугал какой-то шорох или вышедший охранник школы.

Сотрудники учреждения сообщили информацию об инциденте в районное лесничество. В случае повторного появления хищника, будет принято решение о вынужденном отстреле животного. Пока что медведя больше не видели, пишет Sahalin.info.

Недавно бурый медведь Фома проснулся в Большереченском зоопарке Омской области. Пробуждение зверя произошло позднее, чем обычно. Ранее Фома просыпался в конце марта.