Знак зодиака может помочь определить идеальное место для знакомств

Москва, 15 апреля. Каждый знак зодиака имеет свое особое место для знакомства с противоположным полом. Об этом заявила астролог Анастасия Широкова.

Огненные знаки Овны, Львы и Стрельцы, обладают взрывным характером и обожают дух соперничества. В связи с этим им подойдут те места, где они смогут встретить себе подобных людей, а именно: на спортивных стадионах и развлекательных площадках.

«Чем активней и азартней обстановка, тем больше вероятности встретить людей с похожей на вашу огненной энергией», — отметила астролог.

Стихия Воздуха, которую представляют Близнецы, Весы и Водолеи очень общительны по жизни. Для знакомства им стоит рассмотреть локации, связанные с интеллектуальной и коммуникативной деятельностью.

«Это могут быть научные конференции, выставки, профессиональные сообщества, различные тренинги и курсы, а также интеллектуальные игры», — предложила Широкова.

Тельцы, Девы и Козероги, являющие собой стихию Земли, очень практичны, они стремятся к материальному благополучию. Им стоит искать любовь в местах, где необходимы деньги — кафе, магазинах, салонах, выставках и в других похожих местах.

Водные знаки, Раки, Скорпионы и Рыбы, отличаются сентиментальностью и особой чувствительностью. Для таких людей нужна атмосфера, такая как в кино, баре, во время посиделок с друзьями.

«Есть нюансы — Раки и Рыбы натуры более тонкой душевной организации. Рыбам, например, больше зайдет тема кино и музыкальных концертов. Ракам — знакомство через родственников. А Скорпионам в силу их кипучей натуры подойдут любые места экстремального отдыха и время препровождения», — отметила астролог.

Астрологи ранее назвали сочетания знаков зодиака, наиболее подходящих для долгих отношений. Они уверены, что эти пары точно быстро не разорвут союз.