Культуру правильного и здорового питания могут начать преподавать в школах РФ

Москва, 15 апреля. Школьники нуждаются в лекциях о здоровом питании, заявила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она предложила преподавать культуру правильного питания.

О своей инициативе она написала министру просвещения Сергею Кравцову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Волынец считает необходимым ввести в школах РФ регулярные уроки диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни». Это нужно сделать в связи с ухудшением здоровья детей, увеличением количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела.

Предлагается не реже одного раза в три месяца проводить в школе лекции с участием врачей-диетологов. Специалист будет отвечать школьникам на вопросы, рассказывать о вреде определенных продуктов и помогать составлять план питания. Также, по мнению Волынец, к обучающей программе можно подключить спортсменов и фитнес-тренеров, пишет RT.

Врач-диетолог Александра Ноев посоветовала россиянам изменить рацион питания с приходом весны. Она перечислила продукты, которые нужно добавить в меню.