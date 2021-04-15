Депутат ЛДПР предложил необычный способ снизить пожароопасность в лесу

Москва, 15 апреля. Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий россиянам собирать валежник с помощью пилы и топора. Об этом сообщил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, ставший инициатором законопроекта.

Если проект одобрят, он поможет снизить пожароопасность лесов благодаря его очистке. Кроме того, эта инициатива окажет поддержку для малообеспеченных граждан, проживающих в сельской местности. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Ранее в Госдуме отказались освобождать часть россиян от НДФЛ. В частности, против соответствующих поправок выступил комитет Госдумы по бюджету и налогу.