Ученые выявили вероятность инсульта у детей после перенесенного COVID-19

Лондон, 15 апреля. Дети, которые переболели COVID-19, в некоторых случаях могут быть подвержены опасным неврологическим заболеваниям, поражению головного мозга и позвоночника.

Медики отметили у детей, проходящих процедуру МРТ, аномальное напряжение корешков спинномозговых нервов. У некоторых юношей развивался миелит, или воспаление спинного мозга, которой приводит к параличу. Результаты научных опытов были опубликованы в научном журнале The Lancet.

Во время опыта под наблюдением медиков находились 38 детей. Из них, в результате патологии центральной нервной системы, умерло четверо. На сегодняшний день проведенное исследование является крупнейшим, описывающим влияние COVID-19 на детскую ЦНС.

Недавно российские ученые провели ряд научных работ на тему COVID-19 и онкологических заболеваний. Выяснилось, что коронавирусная инфекция способна активировать иммунную систему и уничтожать злокачественные новообразования.