Есть ли в России вменяемая оппозиция, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 15 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Есть ли в России вменяемая оппозиция».
В сентябре этого года Россию ждут выборы в Государственную думу. Информированность россиян о предстоящих выборах достаточно высокая. Согласно данным опроса Института социального маркетинга, 42% российских граждан намерены принять участие в осенних выборах. Плюс еще 13% заявили, что скорее примут в них участие, т. е. более половины россиян будут голосовать. В ходе того же опроса граждане высказали предпочтения следующим образом:
За «Единую Россию» отдали бы свой голос 32%; КПРФ набрала бы 16%; ЛДПР — 9%, «Справедливая Россия — За правду» — 8%; «Яблоко» — 4%, «Российская партия пенсионеров — За социальную справедливость» — 4%, «Новые люди» — 1%. Затруднились с ответом 19% опрошенных. Интересен и прогноз на новый состав Государственной думы: 40% опрошенных считают, что список партий будет расширен, а 45% полагают, что никакие другие партии, кроме нынешней парламентской четверки не сумеют преодолеть пятипроцентный барьер.
Но вот вопрос — какие из упомянутых партий можно считать оппозиционными? Согласно данным Министерства юстиции России, на 14 апреля 2021 года в стране зарегистрировано 34 политических партии:
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Всероссийская политическая партия «Единая Россия»;
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Политическая партия «Коммунистическая Партия Российской Федерации»;
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Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;
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Политическая партия «Патриоты России»;
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Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»;
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Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»;
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Всероссийская политическая партия «Партия роста»;
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Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
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Политическая партия «Демократическая партия России»;
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Политическая партия «Партия прогресса»;
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Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»;
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Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;
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Политическая партия «Коммунисты России»;
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Общественная организация — политическая ПАРТИЯ «Российский общенародный союз»;
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Всероссийская политическая партия «Партия за справедливость!»;
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«Политическая партия социальной защиты»;
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Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
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Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
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Политическая партия «Гражданская Платформа»;
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Всероссийская политическая партия «Партия Дела»;
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Всероссийская политическая партия «Родина»;
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Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
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Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
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Политическая партия «Партия Возрождения России»;
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Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
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Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»;
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Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
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Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
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Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
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Политическая партия «Народно-патриотическая партия России — Власть Народу»;
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Политическая партия «Новые люди»;
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Политическая партия «За правду»;
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Политическая партия «Зеленая альтернатива»;
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Политическая партия «Партия прямой демократии».
Некоторые наблюдатели склонны называть оппозицией любую из представленных в списке 33 партий, кроме «Единой России». Другие политологи говорят о сходстве позиций у большинства партий и не видят оппозиции в России вообще.
Мы выясним у политологов, социологов, политиков, кто и почему может претендовать на звание оппозиции в России.
На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.
Прямой эфир пройдет здесь.
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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
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