США предпочли бы иметь стабильные отношения с Россией. События дня. ФАН-ТВ

В США заявили, что предпочли бы иметь стабильные отношения с Россией Нынешняя американская администрация заинтересована в выстраивании стабильных и предсказуемых отношений с Россией. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, именно поэтому Джо Байден и предложил Владимиру Путину провести новый двусторонний саммит. «Это, в свою очередь, требует открытых линий коммуникации, чтобы мы могли ясно говорить о наших взглядах, политике, наших возражениях против действий России. Это важно, чтобы избегать просчетов», — отметил Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.

Роспотребнадзор обязал въезжающих в РФ россиян сдавать тест на COVID-19 Все российские граждане, въезжая в страну, теперь будут обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Ранее подобное требование распространялось только на прибывающих на территорию РФ самолетом. Информацию о результате теста также необходимо разместить на портале госуслуг. В Роспотребнадзоре уточнили, что граждане государств — членов Евразийского экономического союза, въезжающие на российскую территорию из Армении, Белоруссии и Киргизии через воздушные пункты пропуска, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус используя мобильное приложение «Путешествую без COVID-19».

Замгендиректора «Невской мануфактуры» арестовали по делу о пожаре Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Алексея Михневича. Заместитель гендиректора «Невской мануфактуры», где 12 апреля в результате пожара погиб один человек, пробудет в СИЗО до 11 июня. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как сообщил представитель СК на суде, Михневич, зная о выявленных проверкой нарушениях пожарной безопасности и о том, что эксплуатация помещений может быть небезопасна, заключил договор аренды с компаниями «Англер» и «Риф». Судья зачитала протокол допроса Михневича, в котором он пояснил, что не считает себя причастным к совершению преступления, так как при выявлении нарушений пожарной инспекцией до арендаторов было донесена необходимость устранения нарушений.