Власти разъяснили новый порядок возвращения на родину для россиян

Москва, 15 апреля. Каждый россиянин, желающий вернуться, обязан до прибытия в страну заполнить анкету на портале «Госуслуги». Документ необходим для прохождения пограничного санитарного контроля.

Следующий этап — в течение трех дней с момента въезда на территорию России пройти процедуру ПЦР-тестирования на наличие коронавируса в организме. Готовые результаты исследования нужно разместить в специальном разделе на портале «Госуслуги». Для их получения требуется изолироваться по месту жительства или пребывания, передает ТАСС.

Раньше такие правила въезда действовали исключительно для тех, кто возвращается на родину на самолете. Новый порядок действий распространяется на пассажиров всех видов транспорта, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее Словения приняла решение освободить привитых российской вакциной «Спутник V» от карантина при въезде в страну. Вместе с ней в расширенный список препаратов, после инъекции которых разрешается не отбывать десятидневную изоляцию, вошла разработка компании Johnson & Johnson.