Англичанка обнаружила древний след динозавра на морском побережье

Лондон, 15 апреля. Жительница Англии собирала моллюсков и нашла след динозавра на побережье графства Йоркшир. Отпечатку примерно 175 миллионов лет.

Длина обнаруженного следа составляет один метр. По словам археологов, окаменелость принадлежит мегалозавру, обитавшему на Земле 175 млн лет назад. Однако, непосредственная близость к воде может повредить доисторическую находку. Археологи уже выехали на место обнаружения отпечатка. Если им удастся без вреда убрать его от воды, то специалисты создадут трехмерную копию следа, пишет Daily Mail.

Недавно международная группа ученых из Великобритании, Китая и США обнаружила останки древнего птерозавра с необычным строением лап, свойственных ближайшим предкам человека.