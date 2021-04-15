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Пожар в доме на Урале мог произойти из-за ветхой электропроводки

Пожар в доме на Урале мог произойти из-за ветхой электропроводки

Екатеринбург, 15 апреля. Пожар на Урале унес жизни, по меньшей мере, четверых детей. Об этом сообщили компетентные органы.

Причиной возгорания могла стать ветхость электропроводки или нарушение правил противопожарной безопасности. Деревянная сгоревшая постройка с печным отоплением датируется 1957 годом, рассказали в ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«Сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС и СКР отрабатывают различные версии пожара с гибелью людей, в том числе связанную с ветхостью электропроводки, нарушениями правил противопожарной безопасности, возгоранием надворных построек с переходом огня на дом и другие», — сообщили в ведомстве.

В пожаре пострадала многодетная семья. Всего в ней семь детей: четверо погибли, тело одного пока не найдено. Сигнал о возгорании поступил в 01:45 по местному времени.

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