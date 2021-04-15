Актер озвучки Апу из «Симпсонов» публично извинился перед индийцами за расизм

Лос-Анджелес, 15 апреля. Актер Хэнк Азария, который озвучивал Апу в «Симпсонах», извинился перед индийцами за разжигание «структурного расизма». Запись диалога появилась на сайте подкаста Armchair Expert.

Сам актер озвучки отметил, что изначально мультсериал создавался только с благими намерениями. Несмотря на это, его карикатурный персонаж дал определенный толчок для развития «структурного расизма» в обществе.

«Я действительно извиняюсь. Я прошу прощения за свою роль в создании этого и за участие в этом. Часть меня чувствует, что мне нужно обратиться к каждому индийцу в этой стране и извиниться лично», — заявил Азария.

По словам артиста, только со временем он понял, как оскорбителен его персонаж.

Сам мультсериал «Симпсоны» известен за свое высмеивание устоев американского общества и современного мира. Часто создателей сериала «ловили» на «предсказаниях» будущего. Например, недавно в новом эпизоде «Симпсонов» появился прогноз о стоимости биткоина.