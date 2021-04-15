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Испытания новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на добровольцах стартовали в России

Испытания новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на добровольцах стартовали в России

Новосибирск, 15 апреля. Клинические исследования упрощенного вида вакцины «ЭпиВакКорона-Н» начались в местном Центре вирусологии «Вектор». Разрешение на испытания выдал комитет по этике Минздрава РФ.

Характеристики препарата изменены, поскольку его создание происходило на базе двух пептидов, а не трех. Их число сократилось в результате использования одного длинного по строению вещества, содержащего в себе более короткий пептид, что обратила внимание основатель биотехнологической компании Sendai Viralytics Ольга Матвеева.

Окончательные итоги испытаний вакцины на добровольцах будут известны к концу сентября. Участие в исследованиях принимают порядка 300 человек от 18 до 60 лет.

Ранее Ямал получил первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Количества привезенных доз хватить для иммунизации более восьми тысяч человек.

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