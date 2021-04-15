Тысячи рыб задохнулись в заброшенном пруду в Саратовской области

Саратов, 15 апреля. В пруду возле села Моховое в Ершовском районе произошла массовая гибель рыбы. Как пояснили в региональном министерстве природных ресурсов, обитатели пруда погибли из-за нехватки кислорода подо льдом.



Эколог Анна Кипелова рассказала корреспонденту ФАН, что люди не виноваты в массовой гибели рыбы. Однако в будущем стоит внимательнее отслеживать подобные ситуации.

«Как известно, этот пруд раньше активно использовался, но потом обмелел. Зима была суровая, вода сильно промерзла и обитателям пруда банально не хватило кислорода. В теории, положение могли бы спасти рыбаки, проделывающие лунки, но этого не произошло. Такую ситуацию вряд ли мог кто-то предусмотреть, однако в следующий раз стоит просто пробить десяток лунок на всякий случай», — отметила специалист.

Ранее паводок в Саратовской области затопил шесть мостов. В одном из районов пришлось организовать лодочную переправу.