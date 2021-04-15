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Тысячи рыб задохнулись в заброшенном пруду в Саратовской области

Тысячи рыб задохнулись в заброшенном пруду в Саратовской областиСаратов, 15 апреля. В пруду возле села Моховое в Ершовском районе произошла массовая гибель рыбы. Как пояснили в региональном министерстве природных ресурсов, обитатели пруда погибли из-за нехватки кислорода подо льдом. 

Эколог Анна Кипелова рассказала корреспонденту ФАН, что люди не виноваты в массовой гибели рыбы. Однако в будущем стоит внимательнее отслеживать подобные ситуации. 

«Как известно, этот пруд раньше активно использовался, но потом обмелел. Зима была суровая, вода сильно промерзла и обитателям пруда банально не хватило кислорода. В теории, положение могли бы спасти рыбаки, проделывающие лунки, но этого не произошло. Такую ситуацию вряд ли мог кто-то предусмотреть, однако в следующий раз стоит просто пробить десяток лунок на всякий случай», — отметила специалист. 

Ранее паводок в Саратовской области затопил шесть мостов. В одном из районов пришлось организовать лодочную переправу.  

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