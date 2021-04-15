Решетова намекнула на опыт отношений с бабником

Москва, 15 апреля. Модель и блогер Анастасия Решетова высказалась о бабниках, вспомнив личный опыт. По ее мнению, такие мужчины не меняются.

Знаменитость часто отвечает на вопросы подписчиков, в частности, о личной жизни. Порой модель не только раскрывает карты о жизни, но и дает поклонникам ценные советы. Например, Решетова намекнула на роман с бабником. Раньше звезда интернета думала, что любвеобильных мужчин можно изменить, но сейчас ее взгляды изменились.

«Думала, да. На самом деле, нет», — написала 25-летняя блогер на своей странице в Instagram.

Модель не назвала конкретных имен, но поклонники сразу поняли, о ком идет речь. По их мнению, знаменитость имела в виду своего бывшего возлюбленного Тимати, с которым рассталась в прошлом году. Пара сейчас сохраняет дружеские отношения.

Рэпер сейчас участвует в шоу «Холостяк». Девушкам-участницам Тимати откровенно заявил, что всегда будет поддерживать своих бывших избранниц.

У хип-хоп-исполнителя двое детей от разных девушек. Дочь Алиса появилась на свет от отношений с Аленой Шишковой, а сын Ратмир — от Анастасии Решетовой.