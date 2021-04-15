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Бургер стал одним из самых любимых опасных блюд среди граждан РФ

Бургер стал одним из самых любимых опасных блюд среди граждан РФ

Москва, 15 апреля. Бургер, картошка фри и чипсы стали самыми любимыми опасными блюдами среди россиян, рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

Названые продукты содержат вредные вещества и большое количество соли, сообщает Lenta.ru. Помимо этого, в составе фастфуда содержатся «пустые» калории трансжиры.

Диетолог рассказала, что картофель фри хранят в неестественных условиях, поэтому он теряет все свои полезные свойства, а при приготовлении бургеров используют муку из зерна, лишенного оболочки, полезных веществ в нем тоже не сохраняется.

Кроме того, при готовке таких продуктов используются различные консерванты и добавки, которые негативно влияют на организм. При этом в такой пище содержится глютамат натрия, усиливающий вкус, который при частом употреблении может вызывать головную боль и утомляемость.

Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал для похудения отказаться от продуктов, которые повышают общую калорийность рациона. Он считает, что следует сократить сахара, жиры и трансжиры.

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