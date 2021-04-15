Отреставрированную версию «Иди и смотри» повторно покажут ко Дню Победы

Москва, 15 апреля. Военную драму «Иди и смотри» Элема Климова еще раз покажут на большом экране. Акцию проведет журнал «Искусство кино» при поддержке «Мосфильма».

Отмечается, что специально для повторного показа фильм прошел на «Мосфильме» цифровую реставрацию. Показы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Картина рассказывает о юном белорусском мальчике, который в 1943 году лицом к лицу сталкивается с ужасами войны. Всего за два дня он превращается из подростка в настоящего старика.

Показ фильма – не единственное приготовление ко Дню Победы. Недавно на военном аэродроме в Севастополе провели первую репетицию парада ко Дню Победы. Сообщается, что торжественным маршем тренировалось шагать более 2000 военнослужащих.