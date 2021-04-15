Власти Лесозаводска проведут реконструкцию городского парка и сквера

Лесозаводск, 15 апреля. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в этому году в городе Лесозаводск запланировано благоустройство парка "Сплавщик" и реконструкция Центральной площади.

На объектах установят дорожки, проведут укладку брусчатки, отремонтируют наружное освещение, а также установят дополнительные скамейки для отдыха и урны. В администрации города заявили, что работы начнутся в ближайшее время.

«Это любимые горожанами места отдыха в Лесозаводске и местные жители выбрали их для благоустройства в ходе опросов», — сообщили власти.

Недавно в городской администрации города Брянска рассказали, что в планах властей отремонтировать сквер вблизи местного кинотеатра. На работу, по данным властей, будет выделено почти 17 млн рублей.