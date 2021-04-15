Доктор Мясников назвал основную ошибку при головной боли

Москва, 15 апреля. Антидепрессанты обладают обезболивающими свойствами. О необычном способе облегчить головную боль рассказал доктор Александр Мясников.

Самым распространенным видом головной боли является остеохондроз. При нем, по словам специалиста, болит не сам мозг, а мышцы и сухожилия, окружающие мозг.

«При упорной головной боли, когда вы принимаете большое количество обезболивающих, вы должны принимать антидепрессанты первого поколения, в частности амитриптилин для того, чтобы переключить болевые рецепторы, чтобы снять вас с этих обезболивающих», — объяснил Мясников в эфире программы «Россия-1».

Специалист добавил, что антидепрессанты могут эффективно справляться с болью напряжения. Однако многие отказываются от этих средств, объясняя свое решение тем, что у них нет депрессии.

Ранее доктор Александр Мясников призвал пожилых россиян не бояться вакцинации от COVID-19. По словам медика, боязнь препарата иррациональна.