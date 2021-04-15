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Крым подтвердил готовность защищать жителей полуострова от провокаций Киева

Крым подтвердил готовность защищать жителей полуострова от провокаций Киева

Симферополь, 15 апреля. Крымские власти способны обеспечить безопасность соотечественников от провокаций со стороны Украины. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов.

В России не раз заявляли о возможностях Вашингтона и Киева устроить провокацию с гибелью украинских военных и потерей техники с целью спровоцировать военный конфликт на границе с полуостровом. Однако сопредельному государству не удастся «провернуть» подобный сценарий: все причастные к готовящимся мероприятиям будут выявлены и привлечены к ответственности, отметил политик.

«Крымчане находятся в безопасности, благодаря органам безопасности и всем силовым структурам, которые обеспечивают мирное небо над полуостровом», — добавил он в беседе с РИА Новости.

Ранее Вооруженные силы Украины завершили учения на границе с российским полуостровом. Задания были направлены на проверку навыков бойцов по удержанию линии обороны.

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