Симферополь, 15 апреля. Крымские власти способны обеспечить безопасность соотечественников от провокаций со стороны Украины. Об этом заявил глава местного парламента Владимир Константинов.

В России не раз заявляли о возможностях Вашингтона и Киева устроить провокацию с гибелью украинских военных и потерей техники с целью спровоцировать военный конфликт на границе с полуостровом. Однако сопредельному государству не удастся «провернуть» подобный сценарий: все причастные к готовящимся мероприятиям будут выявлены и привлечены к ответственности, отметил политик.

«Крымчане находятся в безопасности, благодаря органам безопасности и всем силовым структурам, которые обеспечивают мирное небо над полуостровом», — добавил он в беседе с РИА Новости.

Ранее Вооруженные силы Украины завершили учения на границе с российским полуостровом. Задания были направлены на проверку навыков бойцов по удержанию линии обороны.